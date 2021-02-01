أردوغان على متن أول حافلة تركية "ذاتية القيادة"... فيديو

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، على متن أول حافلة كهربائية "ذاتية القيادة"، مصنعة محليا، إلى اجتماع الحكومة.

وقال أردوغان في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "نتوجه إلى اجتماع الحكومة بوساطة حافلة كهربائية ذاتية القيادة في نسختها الأولى من إنتاجنا المحلي".

Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz. https://t.co/RgPmxgnIBZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 1, 2021

من جانبها قالت وكالة الأناضول الرسمية، إن الحافلة الكهربائية ذاتية القيادة، أنتجتها شركة "كارسان" التركية، وهي النسخة الأولى من الإنتاج التسلسلي.

#عاجل | أردوغان: نتوجه الى اجتماع الحكومة بواسطة حافلة كهربائية ذاتية القيادة في نسختها الأولى من إنتاجنا المحلي — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 1, 2021

ونقلت عن الرئيس التركي قوله: "أؤمن بأن الإنتاج التسلسلي للحافلة الكهربائية ذاتية القيادة سيساهم في التعريف أكثر ببلدنا وعلاماتنا التجارية بهذا القطاع".