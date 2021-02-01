كيف يتم إجراء اختبار كورونا "الشرجي" في الصين.. مقطع فيديو يشرح ذلك

توصلت الصين مؤخرا إلى طريقة "أكثر دقة" لاكتشاف العدوى بين سكانها، وذلك من خلال محاولة فعالة لالتقاط آثار الفيروس من خلال "الشرج الخلفي".

يُظهر المقطع عامل رعاية صحية صيني يُزعم أنه يُدخل مسحة قطنية داخل فتحة شرج عارضة أزياء اصطناعية (دمية) ترتدي بيجامة، موضوعة في وضع مساوٍ تمامًا مع انتشار ساقيها وذراعيها للسماح بأخذ أفضل مسحة ووضعها في أنبوب العينة.

NEW - China demonstrates how to perform an #COVID19 anal swab sample collection. Passengers on a flight to Beijing were taken to a hotel where they were subjected to anal swabs.pic.twitter.com/PFyuZgJguS — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) January 29, 2021

لا تستغرق العملية برمتها وقتًا طويلاً، ويُعتقد أنها تظهر نتائج أكثر دقة في حالة عدم إمكانية اكتشاف الفيروس في الجهاز التنفسي ولكن يبقى في الجهاز الهضمي أو البراز.

ووفقًا لوسائل التواصل الاجتماعي، تم الآن استخدام المسحات الشرجية على نطاق واسع في المطارات الصينية، حتى للأجانب.

#China use anal swabs for #COVID testing, saying it’s more accurate than throat method. Any taker?😂 pic.twitter.com/u9GYdThb0V — Frontline (@Frontlinestory) January 31, 2021

تكشف إرشادات لجنة الصحة الوطنية الصينية أن مسحات الشرج يجب أن تدار من 3 إلى 5 سنتيمترات داخل فتحة الشرج للشخص الذي تم اختباره باستخدام مسحة قطنية مبللة بمحلول ملحي.

Chine : Vidéo qui montrerait des résidents qui font la queue pour subir des tests d'acide nucléique dans le district de Daxing à Pékin, le 22 janvier 2021. pic.twitter.com/LQgrTJS6RQ — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) January 23, 2021

هذه الممارسة ليست إلزامية ولكنها تم استخدامها منذ العام الماضي عبر النقاط الساخنة لفيروس كورونا في جميع أنحاء الصين وفي مراكز النقل الرئيسية مثل شنغهاي.