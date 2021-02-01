الخارجية الأمريكية: واشنطن ستتبع نهجا أكثر صرامة مع كوريا الشمالية

صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، بأن الولايات المتحدة ستغير نهجها في التعامل مع كوريا الشمالية وتتخذ موقفا أكثر صرامة.

ووفقا لوكالة "رويترز" للأنباء، نقلا عن بلينكين، سينظر الجانب الأمريكي في إمكانية فرض عقوبات جديدة على كوريا الديمقراطية بالتنسيق مع الحلفاء.

وشدد بلينكين على أن "نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية يعتبر هدفا أساسيا في المسار السياسي الجديد".

في وقت سابق، أقامت كوريا الشمالية عرضاً عسكرياً في العاصمة بيونغ يانغ شمل، مرة جديدة، صواريخ باليستية.

وقال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، خلال العرض العسكري، إنه يرغب في زيادة القدرات العسكرية لبلاده بشكل كبير، رغم العقوبات الدولية والمشاكل الاقتصادية الكبيرة.