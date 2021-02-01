ترتيب الدول الأقل فسادا في العالم... تباين عربي وهيمنة أوروبية

تصدرت الدول الاسكندنافية قائمة الدول الأقل فسادا في العالم لعام 2020، وبشكل عام هيمنت الدول الأوروبية على المراكز الأولى في تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي يصدر بشكل دوري سنويا.

وقالت المنظمة في تقريرها لمدركات الفساد لعام 2020، إن الفساد قوض أنظمة الرعاية الصحية في ظل الجائحة، مشيرة إلى أن البلاد التي حققت أداء جيدا في مؤشرها، استثمرت في الرعاية الصحية بشكل أكبر وكانت أكثر قدرة على توفير تغطية صحية شاملة، حسبما ذكرت بوابة "أرقام" الاقتصادية السعودية.

وجاء ترتيب الدول الأفضل (الأقل فسادا) كالتالي:

1- نيوزيلندا

1 مكرر- الدنمارك

3- فنلندا

3 مكرر- سويسرا

3 مكرر- السويد

3 مكرر- سنغافورة

7- النرويج

8- هولندا

9- لوكسمبورغ

9 مكرر- ألمانيا

وشمل المؤشر 180 دولة وإقليما، جاء في ذيلها (الأكثر فسادا)، الصومال وجنوب السودان وسوريا واليمن وفنزويلا. فيما حلت بلدان عربية مثل الإمارات في المركز 21، والسعودية في المركز 52، ومصر في المركز117.