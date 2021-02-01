جوازات سفر خاصة للمحصنين ضد كورونا... ألمانيا تتطلع إلى فتح الحدود بطريقة مبتكرة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الألمانية، اليوم الاثنين، إن برلين تدرس خيارات لاعتماد "جوازات سفر التطعيم" لتحديد الأشخاص المحصنين ضد "كوفيد 19"، وسط دعوات لإعادة فتح الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي.

برلين - سبوتنيك. وقال هانو كاوتز للصحفيين: "نحن لا نناقش حاليا جوازات سفر التطعيم على مستوى الاتحاد الأوروبي. نحن ندرس القضايا الرئيسية ونقيمها وبعدها سنعلق على ذلك".

وقالت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي إن التوثيق والاعتراف المتبادل بالتطعيم أصبح "ذا أهمية قصوى"، لأن نهج الاتحاد الأوروبي سيسهل التطبيقات عبر الحدود لمثل هذه الشهادات بين الدول الأعضاء.

على جانب آخر، قالت مارتينا فييتز نائبة المتحدثة باسم الحكومة للصحفيين، اليوم الاثنين، إن

ألمانيا تشهد انخفاضا في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد، نتيجة الإغلاق المطول.

وأضافت: "هذه أخبار جيدة، عدد المرضى الجدد آخذ في التناقص. في الأسبوع الماضي، أبلغ معهد روبرت كوخ عن معدل هو الأقل منذ ثلاثة أشهر، وعدد المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج في العناية المركزة يتراجع أيضا. نرى أن الإجراءات المتضافرة والجهود المشتركة للحد من الاختلاط لها التأثير المنشود".

مددت ألمانيا الإغلاق على مستوى البلاد، والذي تم فرضه في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حتى 14 فبراير/ شباط الجاري، وتعهدت بتسريع طرح اللقاح.