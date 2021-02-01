صحيفة: وفاة 7 مسنين في دار رعاية بعد تطعيمهم بلقاح "فايزر" في إسبانيا

توفي سبعة مسنين وأصيب بقية النزلاء في دار رعاية في إسبانيا، بفيروس كورونا بعد فترة وجيزة من تلقي الجرعة الأولى من لقاح "فايزر".

ووفقا لصحيفة "إل دوريكو" الإسبانية، تم اكتشاف العدوى لدى جميع المسنين الذين يعيشون في دار للرعاية في مدينة لاغارتيرا الإسبانية بعد تلقيهم جميعًا الجرعة الأولى من لقاح فايزر.

وبعد ستة أيام من التطعيم، بدأت تظهر الأعراض الأولى لمرض "كوفيد – 19"، لكن الأطباء أرجعوا ذلك إلى كونها الآثار الجانبية للقاح.

وفي أواخر كانون الأول/ ديسمبر، توفي مريض في سويسرا كان قد تلقى لقاح "فايزر". وأشار الأطباء إلى أنه يبلغ من العمر 91 عامًا ويعاني من أمراض خطيرة.