بريطانيا.. اكتشاف 105 حالات من سلالة فيروس كورونا المتحور في جنوب إفريقيا

وبحسب البيان الوزاري، تم رصد الحالات في 8 مناطق وإصدار رموز بريدية لها.

وتحث الوزارة جميع البالغين في هذه المناطق على إجراء اختبار "كوفيد-19" خلال هذا الأسبوع، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض.

كما هو متوقع، سيتحدث رئيس وزراء البلاد مساء الاثنين في إحاطة صحفية عن الوضع الوبائي في البلاد، حيث يمكنه التحدث عن إجراءات منع انتشار سلالة جديدة للبلاد.

وأعلنت وزارة الصحة في المملكة المتحدة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 18607 إصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة ووفاة 406 أشخاص.

في اليوم السابق، تم تأكيد التشخيص لدى 21088 شخصًا، ولقي 597 شخصاً حتفهم جراء الفيروس.

وسجلت البلاد منذ تفشي الوباء أكثر من 3.8 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد و توفي 106564 شخصاً.

ومنذ الرابع من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، تم فرض إغلاق وطني في بريطانيا، وهو الثالث على التوالي وصارم مثل الأول.

في الأسابيع الأخيرة، أصبح من الواضح أن ذروة الموجة التالية من فيروس كورونا قد مرت، لكن مستوى الإصابة لا يزال مرتفعًا، ولذا مددت الحكومة الحجر الصحي حتى 8 آذار/مارس.