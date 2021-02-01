وفاة الطبيب أندرو بروكس مبتكر اختبار كشف "كوفيد- 19" عن طريق اللعاب

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، خبر وفاة الطبيب الأمريكي أندرو بروكس، الذي ابتكر طريقة جديدة وفعالة في الكشف عن كوفيد- 19 من خلال اللعاب، عن عمر يناهز 51 عاما إثر تعرضه لنوبة قلبية في 23 من يناير/ كانون الثاني الماضي، في ولاية مانهاتن الأمريكية.

وقام بروكس، في أبريل/ نيسان الماضي بتطوير اختبار كشف كوفيد- 19 من خلال اللعاب، وهو أستاذ الأبحاث بجامعة "روتجرز" في ولاية نيوجرسي الأمريكية.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية موافقة طارئة على هذا الابتكار، الذي كان سببا في زيادة سرعة وسلامة عملية الاختبار بشكل جذري.

Andrew Brooks, a research professor at Rutgers University who developed the first saliva test for Covid-19, died on Jan. 23. He was 51. His breakthrough helped millions get their coronavirus test results quickly in the early days of the pandemic.https://t.co/gvsOnIRA55 — The New York Times (@nytimes) January 31, 2021

وقال بيل هامر من قناة فوكس نيوز: "بدلا من وضع مسحة من الأنف أو البلعوم في أنفك أو حلقك، عليك ببساطة أن تبصق في الأنبوب"، هذه كانت فكرة الدكتور بروكس.

وفي الأشهر العشرة الماضية، ومنذ حصول الدكتور بروكس على الموافقة على ابتكاره، أجرى العاملون في مجال الرعاية الصحية أكثر من أربعة ملايين اختبار باستخدام طريقته تلك، ولا تزال هذه الطريقة واحدة من أكثر الوسائل موثوقية لتحديد ما إذا كان شخص ما مصابا بفيروس "كورونا".

فعلى الرغم من أهمية اختبار اللعاب الفعلي، فقد كانت قدرة الدكتور بروكس، على توسيع نطاق العملية بسرعة، وهو ما أثار إعجاب الدكتور جاي تيشفيلد (أستاذ في جامعة "روتجرز" والمدير التنفيذي لمستودع الخلايا والحمض النووي الجامعي).

وقال تيشفيلد: "لقد كنت أفعل هذا منذ 50 عاما، والتقيت بكل أنواع الناس، لكن أندي (أندرو بروكس)، كان قوة من قوى الطبيعة".