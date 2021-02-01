ارتفاع وفيات فيروس كورونا بالبرازيل لأكثر من 225 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 24591 إصابة جديدة بكوفيد-19، اليوم الاثنين، و595 حالة وفاة إضافية بسبب فيروس كورونا.

وسجلت البرازيل في المجمل تسعة ملايين و229322 إصابة بكوفيد-19.

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات عالميا بـ 225099 حالة وفاة.

بينما تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميا بعدد الإصابات حيث قاربت على 27 مليون إصابة وتخطت فيها الوفيات حاجز الـ 453 ألفا.

وتجاوزت الإصابات العالمية حاجز الـ 103 ملايين إصابة، واقتربت الوفيات من مليونين و250 ألف حالة.