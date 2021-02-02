زلزال قوي يضرب وسط تركيا

وبحسب مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، وقع زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر في تمام الساعة (03:02 بالتوقيت المحلي).
وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.
وأكد المركز أن الزلازل ضرب عند دائرة عرض (39.10 شمالا) وخط طول (36.08) شرقا.
M4.6 #earthquake (#deprem) strikes 66 km NE of #Kayseri (#Turkey) 16 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/5JMVRG6Dzw— EMSC (@LastQuake) February 2, 2021
كان زلزال قوي بلغت شدته 5.1 درجة مقاطعة إزمير غربي تركيا في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين. وبعد ساعات قليلة، تم الإبلاغ عن زلزال آخر بنفس القوة.
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