الصين تؤكد حالات إصابة بإنفلونزا الطيور الشديدة العدوى

ذكرت وزارة الزراعة الصينية، يوم الاثنين، أن العاصمة الصينية بكين أبلغت عن حالات إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور "أتش 5 إن 8" في حديقة.

وتم اكتشاف إنفلونزا الطيور الشديدة العدوى بين طيور البجع البرية في القصر الصيفي القديم أو "يوان مينغ يوان" في بكين.



وقالت الوزارة، إن "ثلاثة من طيور البجع أصيبت حتى الآن وتوفي ثلاثة ، وفقا لوكالة "شينخوا".

وقامت السلطات المحلية بتفعيل آلية الاستجابة للطوارئ، وتعقيم البيئة والتخلص من جميع الطيور البرية النافقة بأمان، بحسب الوزارة.

ويذكر أن "إتش 5 إن 8" هو نوع فرعي من فيروس الإنفلونزا أيه (يسمى أحيانا فيروس إنفلونزا الطيور).

وفي الوقت الذي يمثل الفيروس مخاطر منخفضة على البشر، فهو شديد الخطورة على الطيور البرية والدواجن، وفقا لـ"شينخوا".