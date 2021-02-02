رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني يتوعد مجددا منفذي وآمري اغتيال قاسم سليماني

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أمس الاثنين، أن إيران "ستنتقم من المنفذين والآمرين" باغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقال اللواء باقري، في كلمة له، إن "القوات المسلحة الإيرانية أصبحت اليوم أكثر تماسكا واتحادا وتقف بمثابة يد واحدة للدفاع عن البلاد"، مؤكدا أن "هذا الاتحاد تجسيد لتطلعات الإمام الخميني الراحل وقائد الثورة الإسلامية"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف أن "الروح الجهادية للشهيد سليماني تجسدت في كافة ساحات الدفاع المقدس"، مضيفا أنه "تمكن من اجتياز المأزق وسار دوما على درب الإمام الراحل، ومواجهة الأعداء دون كلل".

واستطرد قائلا: "إن التصدي للجماعات الإرهابية التكفيرية مثل داعش وأمثالها التي اتخذت من سوريا والعراق مقدمة لعدوانهم ضد إيران، شكّلت جانبا آخر من النضال والتضحيات التي جسدها الشهيد سليماني طوال حياته الجهادية".

وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.

وتطرق رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة إلى الوضع الراهن في أمريكا، قائلا: "من خلال متابعة الحكومات المختلفة التي أخذت زمام الأمور في الولايات المتحدة على مدى السنوات الـ 42 الماضية، اتضح للجميع بأن اختيار رئيس الجمهورية من هذا الحزب أو ذلك لا يشكل فارقا كبيرا في النوايا الغائية ومواقف هذا العدو الغادر".