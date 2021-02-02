للمرة الأولى منذ شهرين... "الكابينت" الإسرائيلي يجتمع لبحث "التهديد الإيراني"

يجتمع المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، غدا الأربعاء، للمرة الأولى منذ ما يزيد على شهرين لبحث "التهديد الإيراني".

جاء ذلك وفق ما اوردته وسائل إعلام عبرية بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في وقت متأخر من مساء الاثنين، بعد ساعات من كشف قناة رسمية عما قالت إنه مخطط إيراني لاستهداف سفارة إسرائيلية في الخارج.

وقالت الصحيفة إن انعقاد "الكابينت" سيأتي في ظل مخاوف إسرائيل من عودة إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، إلى الاتفاق النووي مع إيران والذي انسحب منه سابقه دونالد ترامب عام 2018.

وأضافت أن اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر يأتي أيضا على خلفية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، ​أنتوني بلينكن، أمس الاثنين، بأن طهران قد تكون على بعد أسابيع قليلة من امتلاك مواد لسلاح نووي، إذا واصلت خرق الاتفاق النووي.

كذلك، وبحسب الصحيفة، يأتي اجتماع "الكابينت" وهو الأول منذ 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في ظل مخاوف من انتقام إيراني من تل أبيب التي تتهمها طهران باغتيال العالم النووي محسن فخري زادة أواخر نوفمبر الماضي.

ومساء أمس الاثنين، نقلت قناة "كان" الرسمية عن مصادر استخبارية غربية وصفتها بالمطلعة، أنه تم إحباط مخطط إيراني الشهر الماضي لاستهداف سفارة إسرائيل في دولة تقع في شرق أفريقيا دون تسميتها.

وقالت المصادر إن عملاء إيرانيين يحمل بعضهم بما في ذلك جنسيات دول أوروبية كانوا يراقبون السفارات الإسرائيلية والأمريكية والإماراتية في تلك الدولة الأفريقية ويجمعون المعلومات الاستخبارية تمهيدا لتنفيذ هجوم على واحدة منها انتقاما لمقتل فخري زادة، وهي الاتهامات التي لم تعلق عليها طهران حتى الساعة.

وبحسب المصدر ذاته، تم إحباط المخطط واعتقال عدد من العملاء الإيرانيين في تلك الدولة الأفريقية، وآخرين في دول أخرى.

والجمعة الماضي، انفجرت قنبلة بدائية الصنع على بعد أقل من 50 مترا من سفارة إسرائيل في العاصمة الهندية نيودلهي، دون وقوع إصابات، واتهمت مصادر أمنية إسرائيلية إيران بالوقوف وراء العملية عبر فصيل محلي.

وكان رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الجنرال أفيف كوخافي صرح مؤخرا بأنه أمر بإعداد خطط عسكرية لمواجهة التهديد النووي الإيراني في ظل تصاعد التوترات بين البلدين.