الرئيس الكوري الجنوبي يدعو لإجراءات ضد "التفاوت" بين المواطنين

دعا رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إلى البدء في إجراءات ضد "التفاوتات والفجوات بين المواطنين في بلاده.

وخلال اجتماع مع الحكومة عقد في المكتب الرئاسي، اليوم الثلاثاء، تحدث الرئيس عن ضرورة العمل على "التعافي والشمولية والتجدد" وسط أزمة فيروس كورونا.

وطالب مون الحكومة بمضاعفة الجهود لمنع الصعوبات التي تواجهها الفئات الضعيفة، حسب وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

وأشار مون إلى خطة بلاده في بدء التطعيم لمواجهة كورونا قريبا، وحث الحكومة على المواجهة بنهج مبتكر لمواجهة فيروس كورونا.

واعتبر الرئيس الكوري أن الحل في التفاوت بين المواطنين هو مضاعفة الجهود لتوفير وظائف للفائات الضعيفة، وتقديم دعم مالي للمتضررين بشدة من فيروس كورونا.

وكانت كوريا الجنوبية قد قدمت لمواطنيها ثلاث جولات من المساعدات الطارئة، لكن الرئيس اعتبرها "لا تعد كافية للغاية".