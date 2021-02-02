اليابان... فجوة كبيرة في خطط لقاح كورونا بسبب الاتحاد الأوروبي

أعرب وزير الإصلاح الإداري، والمسؤول أيضا عن تطعيم السكان في اليابان تارو كونو، اليوم الثلاثاء، عن قلقه بشأن القيود المفروضة على تصدير لقاح فيروس "كورونا".

طوكيو -سبوتنيك. ونقلت وكالة "كيودو"، عن كونو، قوله خلال مؤتمر صحفي: "لا يمكننا ضمان توقيت التسليم بشكل مؤكد وهناك بالفعل تأثير داخل البلاد".

وأوضح أنه قد يكون هناك تأخر في خطط التطعيم. وقال كونو أيضاً إن هناك احتمالاً لوجود "فجوة كبيرة مقارنة بالخطط الأولية".

وأكد الوزير أنه يعتزم إجراء مفاوضات مستمرة مع الاتحاد الأوروبي بشأن توفير اللقاحات، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وعده "ببذل أقصى الجهود".

وأشار كونو إلى أنه "على الأقل بالنسبة للجزء الذي تم بالفعل توقيع عقد بشأنه، سأطالب بتصدير مبكر".

وتخطط اليابان لبدء تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية اعتباراً من أواخر شباط/فبراير وأوائل نيسان/أبريل، وللأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً. علاوة على ذلك، سيتم تقديم اللقاح للأشخاص المصابين بأمراض من الفئات المعرضة للخطر وموظفي دور رعاية المسنين والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 64 عاماً. لا يوجد حتى الآن إجماع في الحكومة بشأن تطعيم الفئات العمرية الأصغر سناً دون أمراض خطيرة.