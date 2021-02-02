ولاية أمريكية تلغي تجريم جميع أنواع تجارة المخدرات في الشوارع

وبدلا من تجريم الأشخاص الذين عثر بحوزتهم على كميات مختلفة من المخدرات، بما في ذلك الهيروين والكوكايين والأوكسيكودون والإكستاسي، سيتوجب عليهم بحكم القانون الجديد دفع غرامة قدرها 100 دولار، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
Oregon law decriminalizing all street drugs goes into effect https://t.co/qOVOMG0RvT pic.twitter.com/gHRuovZklI— New York Post (@nypost) February 2, 2021
وتمت الموافقة على التشريع من قبل الأغلبية في ولاية أوريغون، ومع ذلك فقد اعترض عليه أكثر من عشرين محام من محامي المقاطعة، مؤكدين أن ذلك سيؤدي إلى زيادة انتشار المخدرات الخطرة في المنطقة.
ومن المعروف أن ولاية أوريغون في طليعة الأماكن التي تسن مثل هذه القوانين، ففي عام 1973 أصبحت أيضا أول ولاية تبطل تجريم الماريجوانا، كما أصبحت قانونية فعلا في ولاية أوريغون.
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