إثيوبيا للقوات السودانية: عودوا لأراضيكم وتعالوا نتحاور

أكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، حرص بلاده على حل قضية الحدود مع السودان بالطرق السلمية والدبلوماسية.

وجدد مفتي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، مطالبة القوات السودانية بالعودة إلى منطقة ما قبل التوتر من أجل الجلوس على طاولة الحوار، وفقا لإذاعة "فانا" الإثيوبية.

وحول سد النهضة، قال المتحدث الرسمي إن إثيوبيا حثت على استمرار المفاوضات بشأن السد تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، معربا عن امتنانه لجنوب أفريقيا لأسلوب إدارتها بشأن المفاوضات.

وفي غضون ذلك، تواصل تدفق اللاجئين الإثيوبيين الفارين من إقليم تيغراي الإثيوبي، ليقترب العدد الكلي من 67 ألف لاجئ، فروا من الإقليم هرباً من الحرب والأوضاع المضطربة في الإقليم الذي شهد حرباً بين القوات المحلية والقوات الاتحادية الإثيوبية.

ونقل مجلس السيادة السوداني، في نشرة صحافية، أن عضو المجلس الفريق الركن ياسر العطا أكد حرص السودان على تعزيز علاقاته الثنائية مع دولة إثيوبيا، بصفتها دولة جارة صديقة، وأنه واثق من عدم نشوب حرب بين البلدين، لإيمان السودان بالحل السلمي، دون أن يفرط في "شبر من أراضيه".

وقال العطا في أثناء زيارة قام بها لدولة جيبوتي، في إطار الحملة السودانية الرامية لشرح تعقيد الأوضاع مع إثيوبيا، إن "الحدود بين البلدين مرسمة، والخرطوم تملك الوثائق التي تؤكد ذلك كافة، وهذه الوثائق مودعة لدى المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية".



