إعلام: قرار من نتنياهو بشأن هجوم محتمل على إيران

كشفت وسال إعلام إسرائيية، اليوم الثلاثاء، عن قرار محتمل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن هجوم ضد إيران.

وأفادت قناة "كان" العبرية بأن "نتنياهو عقد، مساء أمس الاثنين، اجتماعا مع وزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي ومسؤولين في وزارتي الجيش والمال، وناقش تحويل الأموال من القواعد الأمنية للطوارئ لصالح خطط عملياتية متوقعة ضد إيران.

وقالت القناة الإسرائيلية: "دعا نتنياهو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، للانعقاد يوم الأربعاء المقبل، لبحث المستجدات المتعلقة بالشأن الإيراني"، مؤكدة أن الكابينيت سيبحث "رفع مستوى تخصيب اليورانيوم، والتحذير الأمريكي بأن إيران ربما تكون على بعد أسابيع من امتلاك مواد لسلاح نووي إذا واصلت خرق الاتفاق النووي، واحتمال عودة سريعة للإدارة الأمريكية الجديدة للاتفاق النووي، والتفجير في محيط السفارة الإسرائيلية في الهند، ومحاولات انتقامية إيرانية أخرى".

يذكر أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي صرح، يوم الثلاثاء الماضي، بأن "جيش بلاده يجدد خطط العمليات المرسومة لمواجهة إيران وأن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 ستكون "خطأ".

فيما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، انتقد التصريحات التي ندد فيها قائد الأركان أفيف كوخافي بسعي إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى العودة للاتفاق النووي مع إيران. وأعرب غانتس، أثناء مؤتمر صحفي، عن قناعته بأنه لم يكن يتعين على كوخافي الإدلاء بمثل هذه التصريحات.