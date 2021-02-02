سقوط عصابة صينية تبيع مياها مالحة على أنها لقاحات كورونا

وقالت وكالة "شينخوا" الرسمية الصينية إن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 80 شخصا كانوا يصنعون لقاحات مغشوشة لفيروس كورونا في إقليمي جيانغسو وشاندونغ والعاصمة بكين وأماكن أخرى.

وضبطت الشرطة بحوزة العصابة أكثر من 3 آلاف جرعة لقاح مزيفة، حيث كانت تعبئ مياها مالحة في قوارير وتبيعها على أنها لقاحات كورونا، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن الوكالة الصينية.

وقالت شينخوا إن "تصنيع وبيع لقاحات مزيفة جرائم ذات طبيعة دنيئة ويمكن أن تسبب أضرارا جسيمة".

وأضافت أن الشرطة كانت تحث أفراد الجمهور على التطعيم "عبر القنوات الشرعية لتجنب الاحتيال".

ولم تكشف الشرطة عن عدد ما تم بيعه من جرعات مغشوشة على يد العصابة.

وتبذل الصين أقصى جهودها لتطوير لقاحات محلية من أجل تحصين 50 مليون شخص قبل بدء العام القمري الجديد في منتصف فبراير/شباط الجاري.

وعلى عكس العديد من البلدان الأخرى، لم تشر الصين إلى أنها تخطط لتطعيم جميع سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار شخص.

وطعمت الصين حتى الآن نحو 24 مليون شخص، معظمهم من العمال الأساسيين، وذلك من إجمالي 50 مليون شخص قالت إنها سوف تنتهي من تطعيمهم بداية العام القمري الجديد.

وكثيرا ما أكدت السلطات الصينية بشكل متكرر سلامة لقاحها وفعاليته على الرغم من عدم إصدارها أي بيانات عن التجارب السريرية.

وكانت السلطات الصينية قد وافقت على لقاح شركة سينوفارم التي تملكها الدولة من أجل الاستخدام العام في ديسمبر/كانون الأول الماضي.