تركيا تخرج عن صمتها بعد القرار الأول من نوعه من دولة مسلمة بشأن إسرائيل

علقت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، على تعهد كوسوفو بفتح سفارة لدى إسرائيل في القدس.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، إن "تعهد كوسوفو بفتح سفارة في مدينة القدس المحتلة، انتهاك لقرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية"، مشيرا إلى أن إسرائيل وكوسوفو وقعتا اتفاقية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف أقصوي: "أن هذا التعهد يشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة وللقوانين الدولية"، مؤكدا أن "هذا القرار لن يخدم القضية الفلسطينية، وسيلحق الضرر بحل الدولتين".

ووقّعت إسرائيل وكوسوفو، أمس الاثنين، اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية، وجرت مراسم التوقيع، في حفل رسمي افتراضي، بمشاركة وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، ونظيرته الكوسوفية مليزا هاراديناج ستوبلا.

وحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن كوسوفو وبموجب توقيعها ستقيم سفارتها في مدينة القدس، وستكون أول دولة مسلمة تقيم سفارتها في المدينة المقدسة، مشيرة إلى أن إسرائيل ستصبح الدولة رقم 100 عالميا التي تعترف بكوسوفو.