عاصفة ثلجية ضخمة تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة... فيديو

شقت عاصفة شتوية قوية طريقها عبر معظم الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تسببت في إغلاق المدارس وإيقاف الرحلات الجوية، كما أجبرت على إلغاء مواعيد التطعيم ضد فيروس كورونا التي كان ينتظرها الأمريكيون.

وامتدت هذه العاصفة بشكل كبير لتبلغ أعظم تراكماتها في نيو جيرسي ونيويورك وجنوب إنغلاند، بحسب شبكة "CNN".

Check out the ice and snow churning in Lake Michigan. @WGNMorningNews pic.twitter.com/kDrJqAcj9y — Mike Lowe (@MikeLoweReports) February 1, 2021

​وتشير الأرقام الإجمالية لمعدل هطول الثلوج التي أبلغت عنها خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إلى أن أعلى رقم تم الإبلاغ عنه حتى الآن كان في إندبندنس في ولاية فرجينيا.

​وفي الوقت التي غطت فيه الثلوج هذه المناطق، فقد غمرت الفيضانات الساحلية مناطق أخرى من البلاد، وقد حذرت الأرصاد الجوية من ارتفاع منسوب المياه لا سيما في ديلاوير ونيوجيرسي.

Sea Isle City, NJ 3 hours past high tide @NJGov pic.twitter.com/fQ9raEZtU6 — Tony K (@Rooflines) February 1, 2021

​وفي نيويورك، أجبرت العاصفة المسؤولين على إغلاق جميع خدمات مترو الأنفاق، مما أدى إلى إغلاق أكثر من 450 محطة.

Central Park's Bow Bridge on this snowy day. pic.twitter.com/V37NFCSDai — Manhattan Bird Alert (@BirdCentralPark) February 1, 2021

​ومع عمليات الإغلاق التي امتدت في المنطقة بفعل العاصفة، حذر حاكم نيويورك "أندرو كومو" السكان كي يستعدوا لإغلاق كامل للمنطقة ويتجنبوا فرصا بقائهم محاصرين في مكان ما بعيدا عن منازلهم.

Many are sliding down Central Park's Cedar Hill today. pic.twitter.com/VjEQWxPTrh — Manhattan Bird Alert (@BirdCentralPark) February 1, 2021

​ونظرا لما أوقفته العاصفة من جوانب الحياة المختلفة، فقد أجبرت العديد من الولايات على تأجيل مواعيد الاختبار والتطعيم لفيروس كورونا في البلاد.