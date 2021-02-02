عاصفة ثلجية ضخمة تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة... فيديو

وامتدت هذه العاصفة بشكل كبير لتبلغ أعظم تراكماتها في نيو جيرسي ونيويورك وجنوب إنغلاند، بحسب شبكة "CNN".
Check out the ice and snow churning in Lake Michigan. @WGNMorningNews pic.twitter.com/kDrJqAcj9y— Mike Lowe (@MikeLoweReports) February 1, 2021
وتشير الأرقام الإجمالية لمعدل هطول الثلوج التي أبلغت عنها خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إلى أن أعلى رقم تم الإبلاغ عنه حتى الآن كان في إندبندنس في ولاية فرجينيا.
Time to shovel? S-no. pic.twitter.com/BKqyqQQNhX— Lance Ulanoff (@LanceUlanoff) February 1, 2021
وفي الوقت التي غطت فيه الثلوج هذه المناطق، فقد غمرت الفيضانات الساحلية مناطق أخرى من البلاد، وقد حذرت الأرصاد الجوية من ارتفاع منسوب المياه لا سيما في ديلاوير ونيوجيرسي.
Sea Isle City, NJ 3 hours past high tide @NJGov pic.twitter.com/fQ9raEZtU6— Tony K (@Rooflines) February 1, 2021
وفي نيويورك، أجبرت العاصفة المسؤولين على إغلاق جميع خدمات مترو الأنفاق، مما أدى إلى إغلاق أكثر من 450 محطة.
Central Park's Bow Bridge on this snowy day. pic.twitter.com/V37NFCSDai— Manhattan Bird Alert (@BirdCentralPark) February 1, 2021
ومع عمليات الإغلاق التي امتدت في المنطقة بفعل العاصفة، حذر حاكم نيويورك "أندرو كومو" السكان كي يستعدوا لإغلاق كامل للمنطقة ويتجنبوا فرصا بقائهم محاصرين في مكان ما بعيدا عن منازلهم.
Many are sliding down Central Park's Cedar Hill today. pic.twitter.com/VjEQWxPTrh— Manhattan Bird Alert (@BirdCentralPark) February 1, 2021
ونظرا لما أوقفته العاصفة من جوانب الحياة المختلفة، فقد أجبرت العديد من الولايات على تأجيل مواعيد الاختبار والتطعيم لفيروس كورونا في البلاد.
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