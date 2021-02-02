إنجلترا وويلز تسجلان أعلى حصيلة وفيات بسبب سلالة كورونا الجديدة

ارتفعت الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي في كل من إنجلترا وويلز إلى أعلى مستوياتها، الأمر الذي يوضح مدى خطورة الموجة الأخيرة من الفيروس التي تجتاح البلاد.

وقد بلغ إجمالي الوفيات التي تسبب بها الفيروس إلى 8422 حالة منذ 22 كانون الثاني، وهو أعلى مستوى وصلت إليه البلاد، بحسب ما ذكرت صحيفة "bloomberg".

Deaths linked to Covid-19 in England and Wales climb to the second-highest level of the pandemic https://t.co/KkXtIw84SN — Bloomberg (@business) February 2, 2021

​كما سجلت 100000 حالة وفاة في المملكة المتحدة، وعلى الرغم من أن معدل الإصابات اليومية قد بدأ بالانخفاض، والانتشار السريع للقاح بدأ ينشر بعض الأمل بين السكان، فإن هذا العدد المرتفع من الوفيات لا يزال يشكل مؤشرا لخطورة الوضع.

وفي لندن، ارتفع إجمالي الوفيات بشدة في فترة تصاعد الفيروس وبلغت نسبتهم حوالي 41.3% من الإصابات الموجودة في البلاد.