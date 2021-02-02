ميانمار توقف الطيران المغادر والوافد إلى البلاد لنهاية مايو

أعلنت ميانمار، اليوم الثلاثاء 2 فبراير/شباط، وقف الطيران المغادر والوافد إلى البلاد، حتى نهاية شهر مايو/أيار المقبل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مدير مطار يانغون، إنه تم إصدار أوامر له بإغلاق المطار الدولي، في أعقاب انقلاب عسكري.

وقال فون مينت، مدير مطار يانغون، إن المطار أغلق حتى مايو المقبل، من دون أن يذكر تاريخ محدد لعودته إلى العمل مجدد.

لكن صحيفة "ميانمار تايمز" قالت إن الإذن بالهبوط والإقلاع، ألغي لجميع الرحلات، بما في ذلك رحلات الإغاثة حتى 31 مايو المقبل.

كان جيش ميانمار قد أعلن، يوم الاثنين، حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، لافتا إلى أنه اعتقل عددا من كبار زعماء الحكومة ردا على تزوير في الانتخابات العامة العام الماضي، وجاء ذلك بحسب ما أوردته وكالة "شينخوا" نقلا عن التلفزيون المملوك لجيش ميانمار.

وبحسب وكالة "رويترز"، أعلن المتحدث باسم حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم في ميانمار في وقت سابق، عن اعتقال رئيس البلاد وين مينت، وزعيمة الحزب أونغ سان سوكي ومسؤولين كبار آخرين فجر أمس.

وتأتي الخطوة بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش أثار مخاوف من انقلاب في أعقاب انتخابات وصفها الجيش بأنها مزورة.