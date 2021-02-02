تسجيل
11:47 GMT02 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    العرض العسكري بمناسبة المؤتمر الثامن لحزب العمال الكوري في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 14 يناير 2021

    لماذا لن تتخلص كوريا الشمالية من ترسانتها النووية... سفير منشق يجيب

    © REUTERS / KCNA
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0f/1047804386_0:183:3072:1911_1200x675_80_0_0_812d022b5b5f9e4ca79c5ec16e4fc7d0.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202102021047981791-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%82-%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A8/

    قال سفير كوريا الشمالية بالإنابة السابق لدى الكويت، إن بلاده لن تتخلى عن أسلحتها النووية لأن ترسانتها النووية هي مفتاح بقاء نظام القائد كيم جونغ أون.

    وأضاف ريو هيون-وو، الذي انشق إلى كوريا الجنوبية أن "قوة كوريا الشمالية النووية مرتبطة على نحو مباشر باستقرار النظام- وكيم يعتقد على الأرجح أن الأسلحة النووية هي مفتاح بقائه"، بحسب وكالة "يونهاب".

    الخارجية الأمريكية
    © flickr.com / tom.arthur
    الخارجية الأمريكية: واشنطن ستتبع نهجا أكثر صرامة مع كوريا الشمالية

    وتابع أن الشمال قد يرغب في التفاوض على تقليل حجم أسلحته النووية، ولكن على الأرجح لن يتخلى أبدا عن كامل ترسانته النووية، وفقا لشبكة "سي إن إن".

    وأشار إلى أن "الحكومات الأمريكية السابقة حصرت نفسها في زاوية، لإصرارها على نزع السلاح النووي قبل أي مفاوضات مع الدولة الشمولية...الولايات المتحدة لا يمكنها التراجع عن نزع السلاح النووي ولا يمكن لكيم جونغ أون نزع السلاح النووي".

    وتوقفت المفاوضات النووية منذ انتهاء القمة التي جمعت القائد الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب دون توصل لاتفاق في أوائل عام 2019، حيث فشل الطرفان في التوصل إلى أرضية مشتركة حول كيفية موافقة خطوات نزع السلاح النووي والحصول على تخفيف عقوبات من واشنطن في المقابل.

    أعلت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن واشنطن ستواصل العمل على ردع كوريا الشمالية، وستجري مباحثات مع حلفائها في المنطقة بخصوص سبل الضغط الجديدة على بيونغ يانغ.

    وقالت بساكي خلال إيجاز صحفي: "ما زال لدينا اهتمام حيوي في ردع كوريا الشمالية".

    وأكدت أن الولايات المتحدة تتعاون بشكل وثيق مع الدول في المنطقة وتواصل المباحثات مع كل من كوريا الجنوبية، واليابان، ودول أخرى حول تعزيز الضغط على بيونغ يانغ".

    وتابعت: "سوف نطبق استراتيجية جديدة للحفاظ على أمان الشعب الأمريكي وحلفائنا".

     

     

    انظر أيضا:

    الخارجية الأمريكية: واشنطن ستتبع نهجا أكثر صرامة مع كوريا الشمالية
    انخفاض عدد الفارين من كوريا الشمالية إلى جارتها الجنوبية
    واشنطن تعتزم مواصلة سياسة ردع كوريا الشمالية
    الكلمات الدلالية:
    كوريا الشمالية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أحد أعضاء مجموعة الغطاسين يخرج من الماء 37.4 درجة فهرنهايت (3 درجات مئوية)، بعد الغطس في موقع مخصص للسباحة الباردة وسط بحيرة هارييت المتجمدة في مدينة مينيابوليس، ولاة مينيسوتا الأمريكية، في 30 يناير 2021
    على غرار الروس... السباحة الشتوية الأمريكية
    سلام... على المرشحين لجائزة نوبل للسلام
    سلام... على المرشحين لجائزة "نوبل للسلام"
    5 أطعمة ممنوعة إذا كنت تريد أن تتمتع ببشرة صحية
    5 أطعمة ممنوعة إذا كنت تريد أن تتمتع ببشرة صحية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك