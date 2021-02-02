تقرير يرصد "تطورات مخيفة وأسلحة فتاكة" في إمكانيات كوريا الشمالية العسكرية

أصدرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، التقرير الدفاعي لعام 2020، الذي يرصد التغيرات في الجيش الكوري الشمالي على مدى العامين الماضيين.

وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة "يونهاب"، زاد الجيش الكوري الشمالي عدد ألوية الصواريخ التابعة للقوات الإستراتيجية التي تشغل الصواريخ البالستية، من 9 ألوية إلى 13 لواء، وأيضا عدد فرق المشاة الآلية التي تكون مزودة بالمركبات المدرعة المسلحة، من 4 فرق إلى 6 فرق.

وأثيرت إمكانية تشكيل الألوية الإضافية التي نشرت فيها النسخة الكورية الشمالية من صاروخ إسكندر، ونظام الصاروخ التكتيكي والصواريخ الباليستية المتوسطة المدى من طراز هواسونغ-12، وبعض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من طراز هواسونغ وغيرها.

وقال مسؤول في الدفاع، إن الوزارة تعتقد بأنه تم زيادة عدد الوحدات العسكرية نتيجة توسيع المرافق الصاروخية، وأضاف أنها تتابع بدقة أنواع الصواريخ التي تم نشرها في الوحدات الجديدة، وهناك حاجة إلى مزيد من التحليل.

وفيما يتعلق بالقدرات النووية لكوريا الشمالية، أشار التقرير إلى أن كوريا الشمالية امتلكت ما يقرب من 50 كيلوغراما من البلوتونيوم بما يكفي لصناعة الأسلحة النووية، إلى جانب امتلاكها لكمية كبيرة من اليورانيوم العالي التخصيب، ووصلت قدراتها على تصغير الأسلحة النووية إلى مستوى كبير.

وأفاد بأن الجيش الكوري الشمالي يدير قوات العمليات العسكرية الخاصة بشكل مستقل لتعزيز مكانتها، ولكن لم يتم تحديد ما إذا كان تم تشكيل قيادة منفصلة أو تعيين قائد.

وذكر التقرير أن كوريا الشمالية تقوم ببناء غواصة جديدة قادرة على حمل صاروخ باليستي يطلق من الغواصة، ويبدو أن ذلك يشير إلى غواصة تبلغ حمولتها أكثر من 3 آلاف طن.