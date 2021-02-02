شيكاغو تسجل هذا الشهر أعلى نسبة جرائم قتل بالمقارنة مع فترة حكم ترامب

سجلت شيكاغو 51 جريمة قتل في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو أعلى رقم سجلته المدينة خلال شهر منذ أربع سنوات، أي منذ تنصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

كما ارتفعت عمليات إطلاق النار الشهر الماضي، على الرغم من الطقس البارد الذي يسيطر على المدينة.

وقالت الشرطة إن شيكاغو سجلت 201 حادث إطلاق نار حتى نهاية يناير. وفي عام 2020، شهدت نفس الفترة الزمنية 137 عملية إطلاق نار، وفقًا لصحيفة "foxnews" الأمريكية.

Chicago recorded 51 homicides last month-- the most in 4 years: reporthttps://t.co/o3XMoj6Wgo — Fox News (@FoxNews) February 2, 2021

​وقالت الصحيفة إن ما لا يقل عن 10 ضباط قتلوا بالرصاص منذ بداية 2021 مقارنة بأربعة ضباط أصيبوا خلال يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.

في العام الماضي، سجلت المدينة 35 حالة قتل في يناير، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الاثنين عن إدارة شرطة شيكاغو ونشرتها الصحيفة.