إيران: المطبعون مع إسرائيل يخاطرون بأمنهم ولن يحصلوا منها على أي أمن

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الدول التي اختارت تطبيع علاقاتها مع إسرائيل "تخاطر بأمنها".

جاء ذلك في مقابلة حصرية لظريف مع شبكة CNN حيث قال "أعتقد أن هذه الدول كان لديها علاقات مع إسرائيل منذ سنوات عديدة إن لم يكن عقودا وكانت هذه العلاقات سرية نوعا ما، وفي سبيل إهداء الرئيس ترامب منفعة ليلة الانتخابات قدموا له هذه الهدية".

وتابع "أعتقد أنهم يخاطرون بأمنهم، لن يحصلوا على أي أمن من إسرائيل، يخاطرون بأمنهم عبر إحضار إسرائيل إلى المعادلة الأمنية الإقليمية".

وأضاف "كنا واضحين حول نيتنا العيش بسلام مع جيراننا ومددنا يد الصداقة لجيراننا وللأسف رفضوا هذه اليد مرارا على أمل مقاتلة إيران حتى آخر جندي أمريكي، هذه الأمنية لم تتحقق في عهد ترامب ولن تتحقق أبدا".

وكشف مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب تلقت رسائل من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مفادها أن الإدارة الجديدة ستسعى إلى مواصلة عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية.

وقال رئيس دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية، إلياف بنيامين، خلال إحاطة لمعاهد أبحاث وناشطين مؤيدين لإسرائيل: "لا أعتقد أنه بالإمكان إعادة العلاقات التي أقيمت بين إسرائيل والدول العربية في الأشهر الأخيرة إلى الوراء"، حسبما نقل عنه موقع "واللا" الإلكتروني اليوم الجمعة.

وأضاف بنيامين أنه "توجد أمام الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة أمور كثيرة على الطاولة قبل أن ينشغلوا بإسرائيل، لكننا على اتصال مع طاقم بايدن، وسمعنا منهم أنهم يؤيدون عملية التطبيع، وأنهم مستعدون لمواصلته وسنعمل معهم على ذلك".