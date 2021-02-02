إيران تستقبل الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، سوف تصل إلى البلاد يوم الخميس المقبل، وذلك بعد السماح باستخدامه بشكل رسمي.

طهران- سبوتنيك. وأوضح المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية محمد حسن، لوكالة "فارس": "بالتنسيق مع وزارة الصحة والمقر الوطني لمكافحة كورونا ووزارة الطرق والتنمية العمرانية، تقرر وصول الدفعة الاولى من اللقاح الروسي سبوتنيك-في يوم الخميس المقبل عبر طائرة ماهان الإيرانية".

وتابع: "ستتم مراقبة استيراد اللقاح من قبل هيئة الطيران المدني الإيرانية".

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الثلاثاء الماضي، أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا تم تسجيله في إيران، معربا عن أمله في البدء قريبا بإنتاجه المشترك مع روسيا.

وقال ظريف في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي في موسكو: "أود أن أبلغكم أنه تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" في إيران، وقد تمت الموافقة عليه من قبل سلطاتنا الصحية، وفي المستقبل القريب، نأمل أن نتمكن من شرائه وكذلك بدء الإنتاج المشترك".

لقاح "سبوتنيك V" هو أول لقاح مسجل في العالم للوقاية من مرض كوفيد- 19، وقد تم تطويره في مركز "غامالي" الروسي للأبحاث الخاصة بالأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع صندوق الاستثمار الروسي (RDIF).

وقد أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بهذا اللقاح، فعالية كبيرة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على مرتين بفاصل 21 يوما.