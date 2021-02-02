الاتحاد الأوروبي يتواصل مع أمريكا حول احتمالية رفع العقوبات عن إيران

قال متحدث الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، إن هناك تواصلا بين التكتل والإدارة الأمريكية الجديدة حول احتمالية رفع واشنطن للعقوبات المفروضة على إيران.

أمستردام- سبوتنيك. ويأتي ذلك في ظل العمل على ضمان استمرار الاتفاق النووي الموقع بين طهران وقوى غربية عام 2015.

وقال ستانو في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "إيران ترى أنه من المهم رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، ونحن على اتصال مع الإدارة الأمريكية لنرى احتمالية حدوث ذلك".

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي يعمل على إعادة الولايات المتحدة للاتفاق النووي بعد انسحاب الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترامب منه عام 2018".

واليوم طلب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من الاتحاد الأوروبي المساعدة والتوسط في نزاعها بشأن الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة.

وبحسب لقاء لـ"ظريف" على قناة الـ"سي إن إن" الأمريكية، مع المحاورة ذات الأصل الإيراني كريستيان أمانبور، فقد أكد أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يلعب دور الوسيط في الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، وفقا ل"دي دبليو".

وقال ظريف إن وزير الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد ينسق عودة متزامنة لواشنطن وطهران إلى الاتفاق النووي.