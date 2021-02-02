أوامر عسكرية عليا بعد "غزو الخطر الخفي" للجيش الإسرائيلي

أمر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، أفيف كوخافي، بمنع خروج الجنود من القواعد العسكرية المغلقة، وذلك بعد ازدياد الإصابات بفيروس كورونا بين القوات.

وبحسب موقع "إسرائيل 24" فإن هذا الأمر سيسري على جميع القواعد العسكرية المغلقة باستثناء القواعد التي تم تعريفها أنها "محصنة" (حصل عناصرها على اللقاح) و"خضراء" حيث سيسمح لهم الخروج بشكل اعتيادي.

الأوامر جاءت بعد انتشار الفيروس في وحدات المشاة العسكرية، وفقا للموقع.

حتى صباح اليوم سجلت 2406 إصابة لجنود في الخدمة الإلزامية والثابتة ولموظفين في الجيش جميعهم إصابتهم توصف بالطفيفة.

وتلقى حتى اليوم 117558 الجرعة الأولى من اللقاح، فيما تلقى الجرعة الثانية 25328.

وسجل خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاع بعدد الإصابات بالفيروس بين الجنود الإسرائيليين، أدى إلى إلغاء تدريبات عسكرية لوحدة غفعاتي كان مخطط إقامتها هذا الأسبوع وذلك بعد تسجيل عدد كبير من الإصابات لعناصر الوحدة من الجنود والضباط.