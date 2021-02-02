لأول مرة... استطلاع إسرائيلي يمنح الأغلبية لتحالف نتنياهو

أظهرت نتائج استطلاع انتخابي في إسرائيل قدرة تحالف نتنياهو على حصد الأغلبية لأول مرة منذ الإعلان عن الانتخابات المبكرة، وحتى اليوم.

فوفقا لموقعها أجرت إذاعة 103FM العبرية استطلاعا كشف عن أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو سيحصل على 32 مقعدا فيما لو أجريت الانتخابات البرلمانية في إسرائيل اليوم.

وبحسب نتائج الاستطلاع فإن الأحزاب الحليفة لـ"الليكود" حصلت أيضا على عدد مرتفع من المقاعد، حيث حصل حزب "يهدوت هتوراة" للمتدينين الغربيين على 8 مقاعد وحزب "شاس" للمتدينين الشرقيين هو الآخر على 8 مقاعد.

أما حزب "يمينا" بزعامة نفتالي بينيت فقد حصل على 13 مقعدا، ومع توقع مراقبين انضمام "يمينا" إلى تحالف الليكود، فإن التحالف سيحصل بذلك على 61 مقعدا برلمانيا من أصل 120 مقعدا هو عدد مقاعد الكنيست، وبالتالي سيحقق الأغلبية.

ويعني حصول تحالف الليكود على هذه النسبة أيضا قدرة نتنياهو على تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة بالرغم من أن الأغلبية التي يحظى بها ضئيلة جدا.

ووفقا للاستطلاع فقد حصل حزب "يش عتيد" المعارض بزعامة "يئير لابيد" على 19 مقعدا يليه حزب "تكفا حدشاه" بزعامة "جدعون ساعر" الذي انشق عن حزب الليكود مؤخرا، وقد حصل على 14 مقعدا.

وحصلت القائمة "المشتركة" التي تجمع في صفوفها عددا من الأحزاب العربية في إسرائيل على 10 مقاعد فيما حصل حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة افيغدور ليبرمان على 7 مقاعد.

أما حزب "العمل" فقد حصل على 5 مقاعد برلمانية، فيما حصل حزب "ميرتس" على 4 مقاعد، احتل بها ذيل القائمة.

وبحسب الاستطلاع فإن هناك أحزابا لن تتمكن من تخطي نسبة الحسم لتحظى بمقاعد برلمانية ومن أهمها هو حزب "أزرق أبيض" بزعامة رئيس الحكومة البديل بيني غانتس وكذلك حزب "الإسرائيليون" الذي أطلقه مؤخرا رئيس بلدية تل أبيب، رون خولدائي والذي توقع له المراقبون أن يحظى بحضور بارز على الساحة السياسية، غير انه لا يتخطى نسبة الحسم حتى الآن.