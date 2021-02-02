احتجاز زعيم جماعة "كاوبويز فور ترامب" بتهمة مشاركته في أحداث مبنى الكابيتول

أمر قاضٍ فيدرالي أمس الاثنين، باحتجاز مفوض مقاطعة أوتيرو وزعيم جماعة "كاوبويز فور ترامب" في ولاية نيو مكسيكو كوي جريفين، بتهمة اشتراكه بأحداث الشغب التي حصلت في مبنى الكابيتول الشهر الماضي.

وقال القاضي الفيدرالي ضياء فاروكي إن تعليقات جريفين العامة بشأن انتخابات 2020 والمظاهرة التي انتهت باجتياح مبنى الكابيتول تثير الكثير من الشكوك حوله، بحسب ما ذكرت صحيفة "thehill" الأمريكية.

Judge orders "Cowboys for Trump" leader held without bail over Capitol riot charge https://t.co/HVOTnU20LL pic.twitter.com/6mdK13Iabp — The Hill (@thehill) February 2, 2021

​وجاء في كلام المدعين أن جريفين كان موجودا في أعمال الشغب التي حصلت في مبنى الكابيتول، وأن تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي التي بين فيه أنه قد صعد إلى قمة المبنى تعتبر دليلا لذلك.

ونتيجة لذلك طلب مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن أن يتم احتجاز جريفين، على الرغم من أن محاميه سعى جاهدا للإفراج عنه متذرعا بأن المتهم لم يدخل مبنى الكابيتول مطلقا، وهو ملتزم تماما بأوامر الحكومة.

الجدير ذكره أن جريفين كان قد أسس مسبقا عدة مجموعات على الانترنت لتنظيم مسيرات من أجل الرئيس السابق ترامب، موضحا أنه قد تحدث مع ترامب ثلاث مرات خلال عام 2019 إضافة لاجتماعه به في البيت الأبيض.