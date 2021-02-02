المخرج الفرنسي ديبارديو يفقد أعصابه على الهواء... دفاعا عن الرئيس بوتين

استفزت تعليقات المذيعة الفرنسية كلير شزال، في برنامجها التلفزيوني "باساج دي زار"، أمس الاثنين، الممثل والمخرج السينمائي الفرنسي جيرارد ديبارديو، وجعلته ينفعل على الهواء مباشرة ليرد على ما قالته عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

فأثناء حديث الممثل والمخرج ديبارديو، عن الدكتاتوريين، عقبت شزال، على حديث ضيفها وقالت: " فقط الرئيس الروسي".

لينفعل ديبارديو على المذيعة ويجيبها: "لأنك تعتقدين أنه هتلر؟" ماذا فعل؟ الهولوكست (محرقة اليهود)؟ لم ألتق بهتلر، ولم ألتق بأشخاص ما زالوا بهذا الغباء".

Passage des arts : grosses tensions quand Claire Chazal interroge Gérard Depardieu sur son ami Vladimir Poutine (VIDEO) https://t.co/El9HFwNrE4 pic.twitter.com/ak4rj6ytpX — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) February 2, 2021

وقد تهربت كلير شازال، بعد انفعال ديبارديو عليها وقالت: "لن أقول أبدا إنه هتلر، لأن في روسيا يمكن للمرء أن يتساءل عن حقوق الإنسان".

ثم تابع ديبارديو: حقوق الإنسان..."لأنك تفكرين في نافالني؟ ما فعله نافالني لا يعبر عن حقوق الإنسان، إنه مجرد رجل مثل خودوركوفسكي الذي أدين بقضية اختلاس ثم عفا عنه الرئيس بوتين".

وأضاف ديبارديو: "أنا لا أتدخل في سياسة البلد الأجنبي".

يذكر أن جيرارد ديبارديو، نال جائزة "ستانيسلافسكي" في مهرجان موسكو السينمائي الدولي عام 2006، بعد نجاحه الباهر في مهنة التمثيل. وحصل على الجنسية الروسية عام 2013، كهدية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مباشرة بعد أن أعلن سخطه على الزيادة الضريبية المنتهجة في فرنسا.