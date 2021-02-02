برلين تتوقع مشاركة أمريكية أكثر فاعلية بالتسوية في ليبيا وأوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع من الإدارة الأمريكية الجديدة المزيد من المشاركة بالتسوية في ليبيا وأوكرانيا.

برلين - سبوتنيك. وقال ماس، في مؤتمر نظمته صحيفة "زيت": "أتوقع من الإدارة الأمريكية الجديدة المزيد من الانخراط في ليبيا".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة، بما لديها من قدرات ونفوذ، يمكنها أن تقدم مساهمة أكبر بكثير مما كانت عليه من قبل".

وردا على سؤال حول ما تتوقعه برلين من إدارة جو بايدن في تسوية الصراع الأوكراني، أشار ماس إلى أن الرئيس الأمريكي أثار هذه القضية في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقا له، أشار بايدن إلى أن "الولايات المتحدة ستشارك أكثر في ذلك (تسوية النزاع) من ذي قبل".