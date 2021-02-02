أمريكا تنشر جنودا في أوروبا استعدادا لمهمات تنفذها القاذفات الاستراتيجية

صرحت القيادة الأمريكية الأوروبية "يوكوم"، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 200 جندي من سلاح الجو الأمريكي انتشروا في النرويج، قبل أول مناورات من نوعها للقاذفات الاستراتيجية في البلاد في الأسابيع المقبلة.

واشنطن- سبوتنيك. وجاء في بيان القيادة: "لأول مرة في النرويج، سيصل أكثر من 200 فرد من القوات الجوية الأمريكية من قاعدة دايس الجوية، تكساس، مع سرب من قاذفة الاستكشافية بي-1 لانسر، لدعم مهام قوة القاذفات القادمة من قاعدة أورلاند الجوية في النرويج".

وأضافت القيادة في بيانها:

سيكون رجال القوات الجوية جزءا من الفريق المتقدم للمهام المجدولة في الأسابيع المقبلة والتي ستحدث لفترة محدودة.

ولم تكشف قيادة الاتحاد الأوروبي عن تفاصيل المهام المخطط لها، لكنها قالت إن التدريب سيشمل العمل في أقصى الشمال وإجراء تدريبات لتحسين إمكانية التشغيل البيني مع الحلفاء في المسرح الأوروبي.

صعدت القوات الجوية الأمريكية من مهماتها للقاذفات الاستراتيجية في القطب الشمالي في الأشهر الأخيرة، كجزء من استراتيجيتها الأوسع للبنتاغون لمواجهة روسيا والصين في المنطقة.

انتقدت روسيا استمرار النشاط العسكري للنرويج ومن قبل حلفائها في "الناتو"، قائلة إن مثل هذه الأنشطة تزيد التوترات في أوروبا وتشكل تهديدا للسلام في منطقة القطب الشمالي.