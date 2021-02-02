"نحتاج ردا سريعا على صفقتنا معكم"... رسالة من إيران إلى "بوينغ"

قال الكابتن طيار تورج دهقاني زنكنه رئيس منظمة الطيران المدني في إيران، إنه بعث رسالة إلى شركة بوينغ لتقرير مصير صفقة مع بلاده.

وأشار زنكة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، إلى أنه بخصوص صفقة شركة الخطوط الجوية الإيرانية مع شركة إيرباص، والتي تم توقيعها إبان التوقيع على الاتفاق النووي لكنها عُلّقت بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بالقول إنه "تم تعليق الصفقة مع إيرباص وشركة ATR، لكن فيما يتعلق بصفقة شركة الخطوط الجوية الإيرانية "إيران اير" مع شركة بوينغ فقد تم إبلاغ الأخيرة في رسالة بضرورة حسم مصير الصفقة على وجه السرعة".

ولفت زنكة إلى أنه "يمكن رفع تعليق اتفاقية الشراء بمجرد رفع الحظر الأمريكي المفروض على إيران".

وأكد رئيس منظمة الطيران المدني وصول طائرات جديدة إلى بلاده وزيادة الأسطول الجوي الإيراني، وقال "انضمت 8 طائرات جديدة إلى الأسطول الجوي للبلاد".

وأضاف: "الطائرات الجديدة صنعت في عامي 2004 و2005 ولا تخالف قانون منع دخول الطائرات التي يرقى عمرها إلى 15 عاما إلى الأسطول الجوي للبلاد".