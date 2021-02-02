مقتل اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وجرح آخرين في إطلاق نار بولاية فلوريدا

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي، في بيان، إن اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي قتلا وأصيب ثلاثة آخرون في تبادل لإطلاق النار مع مشتبه به في صنرايز بولاية فلوريدا الأمريكية، صباح اليوم الثلاثاء.

ووفقًا لبيان صادر عن وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي في ميامي، مايكل دي ليفيروك، والمتحدث باسمه، جيم مارشال، فقد "وقع إطلاق النار فى حوالي السادسة صباحا. كما نفذ فريق من ضباط إنفاذ القانون أمر تفتيش أمرت به المحكمة الفيدرالية كجزء من قضية جرائم عنيفة ضد الأطفال".

وقال البيان، الذي نشرت تفاصيله شبكة "سي إن إن": "إن اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، أثناء تنفيذ مذكرة توقيف في قضية استغلال أطفال في ولاية فلوريدا".

FBI agents have been injured in a shootout with a suspect in Sunrise, Florida, according to a law enforcement official familiar with the incidenthttps://t.co/MCgDYmH6MS — CNN Breaking News (@cnnbrk) February 2, 2021

وقع الحادث في مجمع شقق في صنرايز تمام الساعة 6:04 صباحًا (بالتوقيت المحلي)، وفقًا للمتحدثة باسم الشرطة أوتيشيا براوننغ سميث.

وقالت الشرطة إنه كان هناك تواجد مكثف للشرطة في منطقة 4200 شارع نوب هيل. وأن الشارع كان مغلقا في كلا الاتجاهين.

وكان المشهد المكان آمنا حتى الساعة 9:04 صباحًا، وفقًا للشرطة، التي ما زالت تطلب من الناس البقاء في منازلهم بسبب التحقيقات الجارية.