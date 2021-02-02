وفاة محارب بريطاني مخضرم جمع أموالا لأطباء كورونا

توفي المحارب البريطاني المخضرم توماس مور، عن عمر يناهز 100 عام بسبب فيروس كورونا، بعد أن جمع أكثر من 32 مليون جنيه إسترليني لمساعدة خدمة الصحة الوطنية.

ووفقا لوكالة "بي بي سي" للأنباء، قالت عائلة توماس مور في بيان: "ببالغ الحزن نعلن وفاة والدنا العزيز الكابتن السير توم مور".

— Captain Tom Moore (@captaintommoore) February 2, 2021

وفي وقت سابق، أعلنت هانا، ابنة مور، أن والدها دخل المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأشارت عائلة مور أن المحارب المخضرم كان قد خطط لجمع ألف جنيه لمساعدة الأطباء، لكن مبادرته حظيت بدعم المواطنين العاديين والمشاهير، بفضلها تم جمع ملايين الجنيهات. في وقت لاحق، قامت الملكة إليزابيث الثانية بمنحه لقب فارس.