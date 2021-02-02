قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن واشنطن قد تتخذ قرارات جديدة بشأن فرض عقوبات على مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي - 2".

وقال برايس لوكالة "سبوتنيك": "كما قال الرئيس بايدن، فإن خط أنابيب نورد ستريم 2 صفقة سيئة. سنواصل مراقبة اكتمال واعتماد خط الأنابيب، وإذا كان هناك أي شيء، سنتخذ قرارات حول العقوبات".

وأضاف المصدر أن: "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لضمان شبكة إمدادات طاقة متنوعة لأوروبا لا تقوض أمنها".

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، نقلاً عن مصدر في واشنطن، أن الولايات المتحدة أبدت للمرة الأولى استعدادها لمناقشة وقف العقوبات المفروضة على مشروع "التيار الشمالي - 2" وفي الوقت نفسه، تريد ضمان إمكانية فصل خط أنابيب الغاز مؤقتًا في حالة تقييد مرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

وتعارض الولايات المتحدة بقوة مشروع "التيار الشمالي - 2"، حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي.

وفرضت واشنطن عقوبات على المشروع، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.