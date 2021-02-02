بريطانيا... مواقع التواصل الاجتماعي تواجه الإغلاق إذا لم تحظر حسابات الأطفال دون سن 13

قالت هيئة الرقابة الإلكترونية في المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي سيحتاجون إلى حظر الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما على صفحاتهم أو سيواجهون غرامات ضخمة و حظر للخدمات.

وتمنع هيئة الرقابة مواقع التواصل الاجتماعي من السماح للأطفال الأقل من 13 سنة، من استخدام هذه التطبيقات، وفقا لما نشرته صحيفة "ذي صان" البريطانية.

حيث أجرت "أف كوم" استطلاعا، كشفت من خلاله أن "ربع الأطفال في سن العاشرة وأكثر من خمسي الأطفال في سن 11 عاما، قالوا: إن لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي".

وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ، اعتبارا من سبتمبر/ أيلول القادم، وبالتالي "سيتعيّن على شركات وسائل التواصل الاجتماعي حظر استخدام تطبيقاتهم لمن هم دون 13 عاما".

كما قالت مفوضة المعلومات البريطانية، إليزابيث دينهام: إن "عواقب خرق القواعد ستكون خطيرة، وهي تشمل غرامات، بالإضافة إلى أمر بإيقاف معالجة البيانات أي إغلاق الخدمة بشكل فعال".

ووصفت دينهام نوع الإجراء الذي سيتم اتخاذه في حالة خرق هذا القانون، وقالت: إنه "تحقيق وعقوبة مناسبة للانتهاك".

وأضافت: "لدينا مجموعة أدوات مليئة بالعقوبات المختلفة، ونحتفظ بالغرامات وأوامر إيقاف معالجة البيانات للخروقات الأكثر حجما".

كما أوضحت بأن عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، تيك توك، تويتر وغيرها، تلقوا تحذيرات مطولة، وبالتلي من المتوقع أن يمتثلوا لهذا القانون الجديد.

وأشارت إلى أن "هذه المنصات الكبيرة لمواصع التواصل الاجتماعي تعرف بالفعل الكثير عن ماهية المستخدمين، ويمكنها استخدام جميع أنواع الخوارزميات".