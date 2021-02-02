نتنياهو: تمديد الإغلاق 3 أيام سوف يحمي 200 ألف شخص من كورونا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تمديد الإغلاق 3 أيام سوف يحمي 200 ألف شخص من فيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن نتنياهو قوله، اليوم الثلاثاء إن غالبية هذا العدد ستكون ممن تجاوزا الخمسين عاما.

وأشار نتنياهو إلى أن السلطات الإسرائيلية تستهدف تطعيم 90% من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما خلال أسبوعين.

من جانبه، قال وزير الصحة يولي إدلشتاين: "إذا فتحنا يوم الجمعة سيطلق على هذا اليوم، الجمعة السوداء، لأن الملايين سوف يذهبون للتسوق، وسيجتمعون بأصدقائهم وعائلتهم"، مضيفا: "نريد أن نمنع هذا".

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على خطة لفتح أبواب المدارس في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وأوضح أنه ستكون هناك استراتيجية خروج مرحلية، مضيفا: " كلما زاد عدد الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح، كما كانت فرص الفتح أكبر".

وقبل يومين، صادقت الحكومة الإسرائيلية على تمديد الإغلاق الصحي بأربعة أيام حتى صباح الجمعة المقبلة.

وجاء التمديد في ظل استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا، رغم تلقي أكثر من ثلث السكان جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة للفيروس.