ميركل تصف البيانات التي نشرتها مجلة "لانسيت" عن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" بـ "الجيدة"

وصفت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، البيانات الخاصة باللقاح الروسي ضد فيروس "كورونا" المستجد "سبوتنيكV"، المنشورة في مجلة "ذي لانسيت" العلمية، بأنها "جيدة".

برلين- سبوتنيك. صرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بأن برلين وبروكسل ترحبان باللقاحات في الاتحاد الأوروبي بعد تسجيلها من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA).

وقالت ميركل: إننا "قلنا دائما إننا سنرحب بحرارة بكل من يطلب التسجيل من الوكالة الأوروبية للأدوية، ولقد تحدثت عن هذا مع الرئيس الروسي، ورأينا بيانات جيدة عن اللقاح الروسي اليوم، أي لقاح مرحب به في الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت ميركل في مقابلة لها مع قناة "ARD" التلفزيونية بأنهم "لن يسمحوا إلا لمن يزود الوكالة الأوروبية للأدوية بالبيانات الضرورية".

وناقشت ميركل التعاون المحتمل بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي بشأن اللقاحات الروسية، في أوائل يناير/ كانون الثاني من هذه السنة، وصرحت فيما بعد بأن "ألمانيا تعتبر التعاون مع روسيا ممكنا، لكنها شددت على الحاجة إلى الموافقة في الوكالة الأوروبية للأدوية".

هذا وقد قامت المجلة العلمية "ذي لانسيت"، اليوم الثلاثاء، بنشر تقرير حول اللقاح الروسي المضاد لفيروس "كورونا" المستجد "سبوتنيك V"، مؤكدة أنه فعال بنسبة 91.6%.

كما أكدت الصحيفة أن "سبوتنيك V" آمن بدرجة عالية وفعّال، ويوفر الحماية الكاملة ضد جميع حالات كوفيد- 19 الحادة، واستغرق أشهر لعلماء المناعة الروس مع المتطوعين الذي وصل عددهم إلى 19866، لإكمال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، التي أكدت فعاليته بنسبة 91.6%.