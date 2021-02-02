أكبر شركة أغذية في العالم تعلن مفاجأة سارة للدول التي تعمل فيها

قال الرئيس التنفيذي لـ"نستله"، مارك شنايدر، اليوم الثلاثاء، إن شركته تبحث طرقا للمساعدة في تغطية تكاليف برامج لقاحات كورونا ومشاريع تطعيم السكان في الأماكن التي تعمل بها.

أوضح رئيس المجموعة السويسرية، وهي أكبر شركة أغذية في العالم، أنها تبرعت بالفعل على نطاق واسع للصليب الأحمر ومنظمات أخرى للمساعدة في تغطية التكلفة المالية لبرامج التطعيم، لكنها تنظر الآن في المضي قدما نحو ما هو أكبر، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف شنايدر خلال مؤتمر في لوزان:

سنحاول أيضا إيجاد طرق لرعاية مدفوعات اللقاح أو رعاية طريقة تطبيقه في المجتمعات التي نتواجد فيها.

واستطرد قائلا: "سعر اللقاح في الاقتصاد المتقدم لا يكاد يذكر، لكن بالنسبة لدولة نامية كانت تكافح بالفعل مع جميع آثار الجائحة، فإن دفع ثمن اللقاح والخدمات اللازمة لتوزيعه سيكون أمرا مهما للغاية".

قال شنايدر إن التفاصيل المحددة لكيفية مساعدة "نستله" في هذا الأمر لا تزال بحاجة إلى عمل، واصفا المشروع بأنه "عمل قيد التنفيذ".

تبحث الشركة أيضا تعزيز الحماية لموظفيها، بعد إجراء اختبارات صارمة في مواقعها وجعل ارتداء القناع إلزاميا. ستنظر في تحصين عمالها ضد الفيروس في أقرب وقت ممكن. توظف "نستله" نحو 290 ألف شخص حول العالم.