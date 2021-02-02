فرنسا تقر استخدام لقاح "أسترازينيكا" وتنصح بعدم إعطائه لمن هم فوق الـ 65 عاما

أعطت السلطة العليا للصحة في فرنسا، اليوم الثلاثاء، رسميا الضوء الأخضر لاستخدام لقاح أسترازينيكا، ناصحة في نفس الوقت بعدم إعطائه لمن هم فوق الـ 65 عاما.

باريس - سبوتنيك. ونوهت السلطة العليا للصحة إلى أنها تنصح بإعطاء لقاح أسترازينيكا للطواقم الطبية ولمن تتراوح أعمارهم بين 50 و 65 عاما.

ونصحت السلطة العليا للصحة بعدم إعطاء اللقاح لمن يفوق عمرهم الـ 65 عام بسبب نقص في المعطيات.

وفي هذا الصدد، قال رئيس السلطة العليا للصحة، دومينيك لو غولوديك، في مؤتمر صحفي: "اللقاح فعال بنسبة مرضية تتراوح بين 62 إلى 70 بالمئة بحسب الدراسات".

وتابع: "تنقصنا معطيات بشأن الذين يفوق عمرهم الـ 65 عاماً. هذه المعطيات ستصلنا خلال الأسابيع المقبلة".

هذا وقد كان وزير الدولة المكلف للشؤون الأوروبية، كليمون بوم، قد أعلن خلال مقابلة مع إذاعة "فرانس أنتير" يوم أمس الإثنين، عن بدء تسلّم أولى جرعات لقاح أسترازينيكا آخر الأسبوع الجاري ومطلع الأسبوع المقبل، ليصبح بذلك ثاني لقاح يتم اعتماده رسميا بعد لقاح فايزر/بيونتيك.

وبدأت فرنسا عملية التطعيم في الـ 27 من كانون الأول/ديسمبر الماضي بلقاح فايزر/بيونتيك. وشهدت عملية تسليم جرعات فايزر/بيونتيك تأخيرا مما أدى إلى تعقيد عملية التلقيح. وتسعى فرنسا عبر اعتماد لقاح أسترازينيكا إلى التسريع في عملية التلقيح للوصول لمبتغاها ألا وهو تطعيم جميع المواطنين بحلول الصيف المقبل.