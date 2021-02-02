واشنطن تطالب موسكو بإطلاق سراح نافالني فورا دون "قيود أو شروط"

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن "قلقها العميق" بعد الحكم الذي صدر في حق المعارض الروسي، أليكسي نافالني، الذي قضى بسجنه ثلاثة أعوام ونصف العام، داعية روسيا إلى إطلاق سراحه "فورا ودون قيود أو شروط".

موسكو- سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، في بيان صدر اليوم بعد نصف ساعة من صدور الحكم على المعارض الروسي، أليكسي نافالني: إننا "أثناء العمل مع روسيا للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة، سننسق عن كثب مع حلفائنا وشركائنا لمحاسبة روسيا على عدم احترام حقوق مواطنيها".

وتابع: "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء قرار السلطات الروسية بسجن المعارض، أليكسي نافالني".

هذا وطالبت وزارة الخارجية الروسية سابقا واشنطن بوقف التدخل في شؤون البلاد، معربة أن "التدخل الأمريكي الفظّ في الشؤون الداخلية لروسيا حقيقة قائمة، كما هو الحال مع "الترويج" المزيف والدعوات لتجمعات وحملات غير مرخصة لها عبر منصات الإنترنت التي تسيطر عليها واشنطن"، مضيفة "دعم وزير الخارجية أنتوني بلينكين لخرق القانون هو تأكيد آخر على دور واشنطن من وراء الكواليس".

وكانت قضية المعارض الروسي، أليكسي نافالني، شغلت الرأي العام في العالم، خاصة بعد اعتقاله في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد عودته من ألمانيا حيث كان يخضع للعلاج بعد حادثة "تسميم" مزعومة، في حين تعتبر روسيا القضية شأن داخليا يخضع لأحكام القانون الروسي.

وأصدرت محكمة سيمونوفسكي بموسكو، اليوم الثلاثاء، حكما بسجن المعارض الروسي، أليكسي نافالني، لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام، في قضية شركة "إيف روشيه"، وذلك بعد إلغائها الحكم الصادر من قبل بالسجن مع إيقاف التنفيذ.