أردوغان يتحدث عن خطوات اتخذتها بلاده خلال فترة جائحة كورونا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن حكومة بلاده اتخذت خطوات للوقوف إلى جانب المواطنين في كافة الجوانب من الصحة إلى الدعم الاجتماعي.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، مساء اليوم الثلاثاء، عن أردوغان، أن بلاده تقوم بخطوات ملموسة للوقوف إلى جانب مواطنيه في مجالات شتى، خاصة خلال فترة وباء كورونا.

وقال الرئيس التركي:

اتخذنا خطوات للوقوف إلى جانب مواطنينا في كافة الجوانب من الصحة إلى الدعم الاجتماعي، وسنواصل الوقوف إلى جانب الحرفيين والصناعيين والمنتجين في الكفاح ضد كورونا.

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده قامت بحالة استنفار شامل ضد جائحة كورونا.

وفي آخر حصيلة، بلغ عدد المتعافين من كورونا في تركيا، مليونين و370 ألفا و431، والمصابين مليونين و485 ألفا و182، إضافة إلى 26 ألفا و117 وفاة، بحسب وزارة الصحة.

وكان الرئيس التركي قد أعلن، أمس الاثنين، عن تأييده صياغة دستور جديد.

وأضاف قائلا:

إذا توصلنا إلى تفاهم مع شريكنا في الائتلاف قد نبدأ الجهود لصياغة دستور جديد في الفترة القادمة.

ويتولى أردوغان حكم تركيا حاليا في إطار تحالف غير رسمي مع دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، أحد أشرس خصومه.

ووافق الأتراك على تعديلات دستورية عام 2017 قادت البلاد للتحول من نظام برلماني إلى نظام رئاسي تنفيذي، على الرغم من ردود الفعل العنيفة من جانب أحزاب المعارضة والمنتقدين.