أمريكا ترد بفتور على اقتراح إيراني بشأن العودة للاتفاق النووي

ردت الولايات المتحدة بفتور، اليوم الثلاثاء، على اقتراح إيراني يتضمن اتخاذ واشنطن وطهران خطوات متزامنة للعودة إلى الاتفاق النووي.

وقالت الولايات المتحدة، إنه "لا تزال هناك خطوات يتعين اتخاذها قبل أن تبدأ واشنطن في التحدث مع الإيرانيين أو قبول مقترحاتهم".



وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، "لم نجر أي مناقشات مع الإيرانيين ولا أتوقع أن نشرع في ذلك قبل المضي قدما في تلك الخطوات الأولية"، في إشارة إلى مشاورات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الحلفاء والشركاء والكونجرس الأمريكي.

وأضاف، "هناك (الكثير) من الخطوات في تلك العملية... قبل أن نصل إلى النقطة التي سنشارك فيها على نحو مباشر مع الإيرانيين ونكون على استعداد لقبول أي نوع من المقترحات"، وفقا لرويترز.

كان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، طلب من الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، المساعدة والتوسط في نزاعها بشأن الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة.

وقال ظريف إن "وزير الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد ينسق عودة متزامنة لواشنطن وطهران إلى اتفاق نووي".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت إيران لا تزال تطالب الولايات المتحدة بالعمل أولا، قال الوزير إنه يمكن اتخاذ الخطوات اللازمة في وقت واحد، مؤكدا أن بوريل يمكن أن يسهل ذلك كجزء من دوره كمنسق للجنة المشتركة للاتفاق النووي، قائلا لمحاورته: "تعلمين بوضوح أنه يمكن أن تكون هناك آلية لمزامنتها أو تنسيق ما يمكن فعله".