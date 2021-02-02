إيران: سنصبح ضمن الدول الخمس الأولى عالميا في مجال الفضاء

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، اليوم الثلاثاء، إن مستقبل بلاده في مجال الفضاء "وضّاء".

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، على لسان جهرمي، أن إيران ستصبح في غضون عدة أعوام قادمة ضمن الدول الخمس الأولى عالميا في هذا المجال.

وتابع آذري جهرمي في كلمته خلال مراسم يوم التكنولوجيا الفضائية، أن إيران ستصبح في غضون عدة أعوام قادمة ضمن الدول الخمس الأولى عالميا في مجال الفضاء وأن هذا الهدف ليس بعيدا عن التصور إطلاقا.

وأضاف الوزير الإيراني:

لا تنظروا إلى الإطلاقات غير الناجحة فنحن نعالج النواقص مع كل عملية إطلاق غير ناجحة، وإن كان الإطلاق ناجحا فإننا نكون قد حققنا تقدما.

وتابع وزير الاتصالات الإيراني، أن بلاده على ثقة بأن النجاح قريب في ظل الخطط المرسومة وسيكون مستقبل البلاد في مجال الفضاء وضّاء جدا، مشيرا إلى أن القمر الصناعي "طلوع"، المصنع من قبل وزارة الدفاع الإيرانية جاهز للإطلاق، وسيتم وضعه في المدار بواسطة الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية "سيمرغ" قبل نهاية العام (الإيراني - ينتهي في 20 آذار/مارس).

واستطرد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، أن بلاده ستقطع طريقا مختصرا مع وزارة الدفاع لوضع القمر الصناعي في مدار 36 ألف كم، وتم في هذا الصدد إبرام عقد مع المنظمة الفضائية الإيرانية، آملا اختبار هذا المشروع قبل نهاية فترة الحكومة الحالية (حزيران /يونيو القادم) بصورة بحثية وتمهيدية.