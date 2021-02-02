انفجار هائل لنموذج أولي لصاروخ ستارشيب لدى هبوطه.. فيديو

انفجر نموذج أولي لصاروخ "ستارشيب" الذي أنتجته شركة "سبيس إكس" لدى هبوطه بعد تجربة إطلاق ناجحة من بوكا تشيكا في ولاية تكساس الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وتعد تلك الحادثة الثانية، إذ دمر صاروخ تجريبي في حادثة مماثلة في وقت سابق.

وانفجر الصاروخ "ستارشيب إس.إن 9" في آخر مراحل هبوطه مثلما دُمر الصاروخ "إس.إن 8" قبله.

وانفجر ا"إس.إن 8" ذاتي التوجيه عند هبوطه على منصة الهبوط، وكان الهدف من الرحلة التجريبية الوصول إلى ارتفاع 41 ألف قدم، مدفوعا بثلاثة محركات من طراز "رابتور" الذي طورتها "سبيس إكس" لأول مرة.

Live feed of Starship SN9 flight test → https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/ioM0D5J91I — SpaceX (@SpaceX) February 2, 2021

وكان نموذجا أوليا لصاروخ الأحمال الثقيلة الذي تطوره شركة الملياردير إيلون ماسك لحمل البشر وشحنة تزن مئة طن في مهام إلى القمر والمريخ في المستقبل.