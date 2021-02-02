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    جيف بيزوس

    جيف بيزوس يتنحى عن منصبه وأمازون تعلن مبيعات خرافية

    © AP Photo / Reed Saxon
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    أعلنت أمازون دوت كوم، اليوم الثلاثاء، عن مبيعات تفوق التوقعات للربع الرابع من 2020.

    وقالت الشركة إن مؤسسها جيف بيزوس سيتقاعد من منصب الرئيس التنفيذي في الربع الثالث من هذا العام، وسيحل محله آندي جاسي رئيس خدمات الإنترنت في أمازون.

    مؤسس موقع أمازون جيف بزوز
    © AP Photo / Ted S. Warren, File
    3.4 تريليون دولار "مكاسب القيمة" لعمالقة التكنولوجيا خلال عام الجائحة
    وسيتولى بيزوس رئاسة مجلس الإدارة التنفيذي للشركة.

    وأكدت أمازون أن مبيعاتها الصافية ارتفعت إلى 125.56 مليار دولار في الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول، من 87.44 مليار دولار متجاوزا التوقعات البالغة 119.7 مليار دولار.

    وأضافت، أن "ربحية السهم للربع الرابع بلغت 14.09 دولار مقابل توقعات عند 7.23 دولار.

    وتابعت الشركة، أن صافي المبيعات في الربع الأول من 2021 من المتوقع أن يتراوح بين 100.0 مليار دولار و106.0 مليارات دولار، بنسبة نمو بين 33 بالمئة و40 بالمئة، مقارنة مع الربع الأول من 2020 .

    وأشارت إلى أن "عدد موظفيها في نهاية الربع الرابع، مع استبعاد المتعاقدين والعاملين المؤقتين، بلغ مليونا و298 ألفا مقابل مليون و125300 في نهاية الربع الثالث".

    بيزوس يتنحى عن منصبه

    وقال بيزوس في خطاب موجه إلى الموظفين:

    "يسعدني أن أعلن أنني سأنتقل في الربع الثالث من هذا العام إلى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة أمازون، وسيصبح آندي جاسي الرئيس التنفيذي".

    وأضاف بيزوس في خطابه أنه سيركز في دوره الجديد على المنتجات الجديدة والمبادرات المبكرة.. آندي معروف جيدا داخل الشركة وكان موجودا في أمازون منذ وجودي فيها تقريبا. سيكون قائدا بارزا، ولديه ثقتي الكاملة ".

    وأسس بيزوس شركة "أمازون" عام 1993 مع زوجته السابقة ماكنزي، وأصبح أغنى رجل في العالم بثروة صافية قدرها 185 مليار دولار.

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    الكلمات الدلالية:
    شركة أمازون, أخبار أمازون, جيف بيزوس
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